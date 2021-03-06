Телеведучий Юрій Горбунов в передчутті появи нового проекту
Як передає Politeka.net, знімком артист поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Готуєтеся до прем'єри? На цьому фото я, через кілька хвилин піду перевтілюватися в образ, в якому ви мене побачите в наступну суботу! У другій програмі! А сьогодні о 20.20 прем'єра!!Дивимося разом!! Ліпсінг батл", - повідомив телеведучий у підписі до посту.
На опублікованому кадрі, Юрій постав у чорній стильній футболці-сорочці і укорочених брюках.
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Шанувальники були захоплені образом телеведучого, але найбільше зраділи виходу випуску нового шоу.
"Це буде вибухове шоу", "Супер", "Дуже чекаю", - писали в коментарях під постом.
Зазначимо, що нове зоряне розважальне шоу "Ліпсінк Батл" з'явиться на екранах українців 6 березня.
За правилами шоу зоряних пародій, в перших шести епізодах щосуботи виступатимуть по шість суперзірок, які будуть поділені на пари. Кожну зоряну пару пов'язує якась життєва історія суперництва, любові, дружби.
Глядачі в залі своїми оплесками визначать-хто кращий в парі.
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