Популярна українська виконавиця ані Лорак показала фігуру в комбінезоні на святковому концерті

42-річна виконавиця заради ефектних появ на сцені не соромиться показувати фігуру. Щоб підкреслити свої достоїнства в цей раз, зірка вибрала тонкий комбінезон зі спущеними плічками ніжно-бежевого відтінку.

Як виявилося, перед святом восьмого березня спеціально до цього дня Лорак взяла участь у тематичному концерті. Зірка вийшла на сцену в дуеті з репером Мотом в розкішному мерехтливому комбінезоні, який підкреслив пишні форми. Причому колір і дизайн був виконаний в тому ж стилі, що і завжди.

Відрита лінія плечей і глибоке декольте вигідно зробили акцент на достоїнствах, а акуратний макіяж також помітно омолодив зірку.

Крім того, приталений силует акцентував увагу і на пишні стегна знаменитості. Як можна помітити, такі наряди-щось на зразок особистої родзинки зірки.

До цього в кліпі Ані Лорак вперше зіграла саму себе-артистку, яка зі сцени камерного залу транслює історію свого життя. Один з образів співачки був дуже популярний і обговорюємо серед фанатів.Спеціально з цього приводу помітно помолоділа артистка виклала фото зі своїм перетворенням.

"Кароліна, ви така красива в кліпі! Дуже сподобалася композиція!❤ ️ ; Неймовірна пісня! З прем'єрою, дорога 💘; ух🔥 ані, це не межа! Яка жінка! Красуня наша! Ми всі дуже раді, що нова глава у вашій творчості відкрита!; Яка ж ви неймовірна 💔 та почнеться нова ера🙏 🏻».

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