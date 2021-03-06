Коханку колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу розкритикували за новий сміливий експертимент із зовнішністю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку молодої візажистки у соцмережі.

Так, обраниця колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу Лілія, з якої він, за даними ЗМІ, зустрічався протягом останніх місяців, вирішила боротися за своє особисте щастя.

Зокрема, вона наважилась на сміливі експерименти зі своєю зовнішністю, що оцінили далеко не всі фоловери дівчини.

Лілія розмістила на своїй сторінці в соцмережі знімок, на якому вона постала в новому образі - ймовірно, вона знає, що жителі спекотної Туреччини надають перевагу дівчатам зі світлим волоссям.

"Може в блондинку?" - запитала вона, розмістивши фото, на якому вона з білявим волоссям.

Більшість фоловерів не оцінили такої ідеї візажистки, а згодом у дискусію втрутився навіть Мурат, демонструючи своє обурення відповідними смайлами.

Однак перейматись було не варто - згодом Лілія опублікувала пост, в якому розповіла, що навряд вона колисьпіде на подібні зміни, і поки що обмежиться експериментами з перукою.

"Навряд чи я коли-небудь піду на такі зміни, але поекспериментувати з перукою можна", - написала вона.

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