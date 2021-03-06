В Україні вже з наступного місяця буде підвищено пенсійний вік

Про це повідомляє Politeka з посиланям на текст закону про "Обов'язковому загальнодержавне пенсійне страхування".

Так, в Україні пенсійний вік вже з 1 квітня 2021 року для жінок підвищать на півроку. В результаті і чоловіки, і жінки виходитимуть на заслужений відпочинок не раніше 60 років. При цьому якщо не вистачить стажу, то вихід на пенсію може відбутись і пізніше.

Очікується, що вже з 2028 року в Україні будуть діяти нові правила: вийти на пенсію можна буде в будь-якому віці при наявності 40 років стажу.

Таким чином, на українців чекають наступні зміни:

Жінки, що народилися до 1 квітня 1961 року, в поточному зможуть виходити на заслужений відпочинок з 59,5 років. Вже з 1 квітня вік виходу на заслужений відпочинок складе 60 років.

З 1 січня 2021 року вимоги для виходу на пенсію в 60 років збільшаться на 12 місяців стажу. Таким чином, вчасно вийти на пенсію зможуть тільки ті, у кого є 28 років стажу.

З 1 січня 2022 року вимоги збільшать ще на 12 місяців, в результаті чого на пенсію можна буде вийти в 60 років тільки при наявності 29 років стажу.

Якщо не вистачає стажу, то доведеться вийти на пенсію або у 63, або в 65 років.

Починаючи з 1 січня 2028 року за умови наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсія за віком буде прихначатись незалежно від віку.

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