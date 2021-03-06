Шанувальники "Сватів" ностальгують за серіалом та розпитують, коли ж чекати на нові випуски

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку однієї з актрис серіалу Тетяни Кравченко.

Так, у фан-акаунті Кравченко з'явилось фото зі зйомок, на якому позує акторський склад "Сватів".

"Класичний художній сюжет", - йдеться у підписі до фото.

У коментарях фоловери порадувались такій яскравій світлині та почали розпитувати, коли ж очікувати виходу нових серій "Сватів".

"Серіал супер! Лариса десь свою зелену сумки з клейонки забула", "У нас вода дуже смачна". Серіал супер!", "Які люди! Які класні артисти! І без охорони?", "Дуже люблю цей серіал", "Дівчата, з весною! Сюжет класний! Дякую, що змішали фільм, і село, і місто, породнили народ", "Обожнюю вас і ваш серіал, не дочекаємось продовження", "Коли ж ми все-таки побачмо 7-й сезон? Ми ж так чекаємо", "Чи буде продовження?", "Красені, коли буде продовження? Де наш Бутко?", "Гарно і прикольно", - пишуть у коментарях.

Раніше Тетяна Кравченко показала, як відвідала салон краси, де її особистий стиліст зробив їй зачіску. Актриса смирно сиділа в кріслі, поки майстер працює з її волоссям, і розповідала про свої відчуття після відвідування перукаря.

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