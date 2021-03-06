Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у спортивному костюмі показала ідеальний прес і фігуру

Дженніфер Лопес не так давно показала обличчя без макіяжу, розповідаючи про те, як доглядає за собою і підтримує пружність шкіри обличчя в оптимальному стані. Як з'ясувалося, заради реклами власного бренду косметики зірка вирішила навіть бути без фотошопу.

Після цього Дженніфер також знялася в спеціальній фотосесії, де показала фігуру в сукні з трикутними вирізами. На фан-акаунтах захопилися неймовірними формами зірки і опублікували знімки Лопес, які вона сама робила в спортзалі незадовго до цього.

На фото Дженніфер позує в простому світло сірому топі і кольорових лосинах з градієнтом. Примітно, що Дженніфер і тут без макіяжу виглядає відмінно, а її ідеальний прес відразу демонструє, як багато співачка працює над собою заради подібної форми. Втім, також Лопес відмовилася від солодких соків, кави, чаю та інших напоїв, щоб зберегти шкіру такою ідеальною.

День тому у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в вельми спокусливому образі. 51-річна зірка одягла непристойний купальник, який практично нічого не зміг приховати. Актриса сіла на підлогу і сфотографувала себе в дзеркалі.

"Занадто гаряче", "яка красива" «" це просто вогонь! Приборкайте кішечку", "Джен, ти богиня на спорті«," я можу дивитися на це тіло вічно. Як тобі вдається тримати себе в такій формі», "приберіть дітей від екранів", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

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