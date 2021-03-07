Погода в Україні 7 березня буде абсолютно не весняною

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані Укргідрометцентру. Згідно з прогнозами синоптиків, в суботу погода в Україні засмутить морозами і мокрим снігом в північних областях.

Так, на півночі 6 березня очікується мокрий сніг при температурі 2-5 градусів. Опади будуть у всіх північних областях, включаючи Київську область. У Києві в суботу очікується 2-4 градусів тепла, а вночі – до 5-7 градусів морозу.

У західних областях опадів не очікується. Погода буде порівняно сонячною, але прохолодною. Вдень на заході очікується близько 3-5 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 5-7 градусів морозу.

У центральних регіонах очікується 3-5 градусів і морози вночі. Опадів не передбачається. Трохи прохолодніше буде на Сході. Там вдень очікується до 2-4 градусів тепла, а вночі похолодає до 6-8 градусів морозу.

На півдні, за винятком Одеської області, теж буде холодно. Вдень температура коливатиметься в районі 3-5 градусів. В Одесі буде тепліше, там стовпчики термометра прогріються до 6-8 градусів.

Варто відзначити, що вже 8 березня по всій території України сильно похолодає. У багатьох областях пройде сніг.

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