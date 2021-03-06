У центрі Києва з'явилась величезна реклама зі співачкою Вірою Брежнєвою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.
Так, нещодавно у Віри вийшла нова пісня "Ти не один", у зв'язку з чим біля "Гуліверу" з'явилась величезна реклама з обличчям співачки.
"Київ #ТиНеОдин! З тобою @spotify і Віра Брежнєва. Хто ще не послухав трек - активне посилання в сторіс", - написала вона.
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У коментарях багато хто вже оцінив новий трек артистки, а також подякули їй за творчість.
"Ну раз із вами, тоді все ок", "Гарно", "Всім потрібна віра, любимо вас сильно-сильно", "Які люди", "Це велика Віра, великан", "Розкішна Віра", "Міс ділова", "Аж у Київ одразу захотілось", "Дуже крута пісня", "Кожна пісня - супер", "Як завжди, сама краса", "Ти неймовірна", "Пісня взяла за живе", - пишуть у коментарях.
Раніше Брежнєва показала, як позує перед фотографом, поки її стиліст "чаклує" над волоссям, доводячи до досконалості зачіску зірки. При цьому співачка дарує найчарівнішу і навіть трохи загадкову посмішку і захоплює ідеальними рисами обличчя.
Нагадаємо, що гаряча Віра Брежнєва в розкутій позі почала міркувати про відносини: "ніхто не вчить...".
Як повідомляла Politeka, розкішна Брежнєва прилягла на животик, блиснувши пружними сідницями: "ідеал жінки".
Також Politeka писала, що Брежнєва в золотій спідниці і без ліфчика не стала ховати свої "козирі": "Ого, як Вірочку вивернуло!".