Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, влаштувала день танців в новому образі

Відома модель з пишними формами і не думає стримуватися, коли виходить на вулицю. Міла із задоволенням підкреслює неосяжні форми всіма доступними способами і хвалиться ними при будь-якому моменті. Як і сталося цього разу на невеликому ролику, представленому наймилішою в Instagram.

На своїй сторінці Кузнєцова опублікувала ролик, в якому кокетливо покрутила маску на пальцях за лямочки і привітно при цьому посміхалася. Однак, головна родзинка була в іншому - у величезному декольте на світлій кофтині Міли.

У глибокому вирізі бюст 15-го розміру здався ще більше, але дівчина лише посміялася, пританцьовуючи на камеру і роблячи новий акцент на бюсті:

"Весна прийшла, коти кричать ставим ставимо❤ всім відмінного настрою🌹 🥀 💐", - пише Міла в мережі.

Як і очікувалося, фанати відразу відповіли:

«Bella; дуже красива😍; божевільна краса😍; Вау ну ти просто нереально шикарна 😍 відео супер 🔥; І тобі красуня гарного настрою ❤️🔥 і гарного вечора 😍; ти дуже красива просто сексі; Міла як шалена імператриця; Ну ти як завжди чудово виглядаєш😍 і тобі гарного настрою❤️; ти така красива 😍 дуже подобаєшся мені❤️; Гарна🔥; Міла а ти як завжди шикарно виглядаєш!».

Як можна зрозуміти, особливо видатна частина тіла Міли і її гордість-груди 15 розміру. Причому, це натуральні груди, а не накачана силіконом. Міла пояснює своїм фанатам дуже часто, як відчувати себе комфортно в будь-якій ситуації і не соромитися свого тіла, незалежно від його розмірів.

До цього красуня в пікантному вигляді гуляла серед трави. Кузнєцова задивилася на листочок і навіть відкрила рот від подиву. Кадр вийшов цікавим і привабливим.

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