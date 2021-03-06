Відома українська співачка Ірина Білик, якій торік виповнилося 50 років, підкорила моложавим виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в досить незвичайному образі. Співачка зробила оригінальний макіяж з використанням блискіток. Її очі, нафарбовані темними синіми тінями, ідеально гармоніювали з сріблястим блиском. Губи артистка нафарбувала світлою губною помадою, щоб не відволікати увагу від очей.

Образ Білик доповнила рукавичками з блискітками. Руки вона піднесла до обличчя. Варто відзначити, що на фото співачка виглядала набагато молодше своїх реальних років.

«Скоро...#не стримуй погляд", - підписала фото артистка, заінтригувавши шанувальників.

У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів.

"Легенда", " Неймовірна! Дякуємо за концерт у Харкові! За цей драйв, позитив! І за автограф! Найкращий подарунок на жіночий день!", "Шикарна", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Білик похвалилася своїм молодшим сином, який дуже швидко росте. Співачка вирішила розпитати у своїх шанувальників, в якому віці дитину краще віддавати до школи. Табрізу виповнилося 5 років у грудні 2020 року, але співачку, мабуть, вже хвилює питання освіти.

Нагадаємо, що 50-річна Білик у всьому чорному засвітила "черепи" на руках, несподіване фото: "Ірина, ви серйозно...".

А ще Politeka писала, що Білик показала, якою була 20 років тому, зірку не впізнати: "ще не блондинка".

Також Politeka повідомляла, що 50-річна Білик похвалилася домашнім фото зі своїм "безстрашним другом": "розмір не має значення".