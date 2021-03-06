Відомий російський шоумен та чоловік Алли Пугачової Максим Галкін розвеселив прихильників новим пародійним відео

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку доньки Галкіна і Пугачової Лізи у соцмережі.

Так, у фан-акаунті Лізи Галкіної з'явилось відео, на якому Максим у фартуку миє посуд та розмірковує на тему реклами у соцмережі. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

Особливо "перепало" в промові Галкіна російським артистам Дмитру Нагієву та Вікторії Боні. Зокрема, Галкін нагадав, що Боня відвідує "всіх косметологів світу", а після цього зненацька заявляє, що якийсь крем для обличчя може замінити ін'єкції краси.

Показуючи пародію на Нагієва, Галкін вдягнув окуляри та сів на унітаз, "рекламуючи" туалетний папір. При цьому шоумен намагався повторити унікальний голос Нагієва.

У коментарях фоловери посміялись з такої пародії, а також звернули увагу на цікаву деталь.

"Я дивилась тільки на тарілки, і як він їх миє. Після кожної тарілки закриває воду, о як!", "А хто оператор, цікаво?", "Ох, Максим! Який же ти кльовий! Аллочці не сумно з таким позитивним чоловіком", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Галкін показав, що його семирічний син в касці витворяє під пісні Пугачової: "Все по-дорослому".

Як повідомляла Politeka, у мережі показали розкішний замок Галкіна з висоти, який він звів для Пугачової: "на мільярд".

Також Politeka писала, що Галкін засвітив моложаву Пугачову в кокетливому капелюшку перед виходом у світ: "з бабусею!".