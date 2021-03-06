Відомий російський шоумен та чоловік Алли Пугачової Максим Галкін розвеселив прихильників новим пародійним відео
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку доньки Галкіна і Пугачової Лізи у соцмережі.
Так, у фан-акаунті Лізи Галкіної з'явилось відео, на якому Максим у фартуку миє посуд та розмірковує на тему реклами у соцмережі. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.
Особливо "перепало" в промові Галкіна російським артистам Дмитру Нагієву та Вікторії Боні. Зокрема, Галкін нагадав, що Боня відвідує "всіх косметологів світу", а після цього зненацька заявляє, що якийсь крем для обличчя може замінити ін'єкції краси.
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Показуючи пародію на Нагієва, Галкін вдягнув окуляри та сів на унітаз, "рекламуючи" туалетний папір. При цьому шоумен намагався повторити унікальний голос Нагієва.
У коментарях фоловери посміялись з такої пародії, а також звернули увагу на цікаву деталь.
"Я дивилась тільки на тарілки, і як він їх миє. Після кожної тарілки закриває воду, о як!", "А хто оператор, цікаво?", "Ох, Максим! Який же ти кльовий! Аллочці не сумно з таким позитивним чоловіком", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що Галкін показав, що його семирічний син в касці витворяє під пісні Пугачової: "Все по-дорослому".
Як повідомляла Politeka, у мережі показали розкішний замок Галкіна з висоти, який він звів для Пугачової: "на мільярд".
Також Politeka писала, що Галкін засвітив моложаву Пугачову в кокетливому капелюшку перед виходом у світ: "з бабусею!".