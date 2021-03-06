Популярний український співак MELOVIN, що запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, зізнався, що думає про нову пісню Тіни Кароль

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Тіни у соцмережі.

Так, у фан-акаунті, присвяченому творчості Кароль, з'явилось відео, на якому MELOVIN коментує її нову пісню "Скандал".

"О, шикарна пісня. У мене йдуть мурашки від неї", - зізнався артист.

Після цього музику зробили гучніше, і він почав підспівувати і підтанцьовувати під нову пісню Кароль.

"Практично ідеальна пісня, я її слухаю щодня і думаю: "Господи, як добре склалося", - наголосив він.

При цьому він зазначив, що вбачає у пісні "Скандал" своєрідне відображення стану людину під час завершення стосунків - коли вже пройдено стадії неприйняття, гніву, розпачі і т.д.

У коментарях шанувальники Тіни підтримали думку співака, а також зазначили, що він дуже стильний і талановитий. Втім, були і ті, хто розкритикував артиста.

"Класний, стильний, молодець", "Дуже класний і стильний", "Меловін - модник такий і стиляга", "Ну, звичайно, на смак і колір товаришей немає. Але якийсь малий за розумом і страшненький", - пишуть у коментарях під відео.

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