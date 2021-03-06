Ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник розсмішив новим відео
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста у соцмережі.
Так, в акаунті Решетника з'явилось відео кумедної сценки з Dizel Night. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.
" - Грише, ти мене любиш? - Люблю" - Скажи, хто виграв "Холостячку"?" - так звучав кумедний діаолог.
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У коментарях фоловери посміялись зі сценки та розповіли, що чекають з нетерпінням на повний випуск.
"Сильно", "Сто разів переглянула", "Перша", - пишуть у коментарях.
Як відомо, наразі продюсери популярного проєкту після успіху минулого сезону з Ксенією Мішиной займаються пошуками героїні для нових епізодів. Серед шанувальників проєкту давно ходять чутки про те, що новою "холостячкою" може стати відома ведуча Леся Нікітюк, у якої в даний момент немає обранця. Втім, Решетник зазначив, що Леся нібито занадто скромна для того, щоб самостійно пропонувати свою кандидатуру.
"У нас проект про те, як одна людина намагається побудувати стосунки з іншою, на які вони йдуть поступки, що вони очікують один від одного. У когось склалося, у когось не склалося. Все, як у житті", - розповів Решетник про "Холостячку".
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