Ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник розсмішив новим відео

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста у соцмережі.

Так, в акаунті Решетника з'явилось відео кумедної сценки з Dizel Night. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

" - Грише, ти мене любиш? - Люблю" - Скажи, хто виграв "Холостячку"?" - так звучав кумедний діаолог.

У коментарях фоловери посміялись зі сценки та розповіли, що чекають з нетерпінням на повний випуск.

"Сильно", "Сто разів переглянула", "Перша", - пишуть у коментарях.

Як відомо, наразі продюсери популярного проєкту після успіху минулого сезону з Ксенією Мішиной займаються пошуками героїні для нових епізодів. Серед шанувальників проєкту давно ходять чутки про те, що новою "холостячкою" може стати відома ведуча Леся Нікітюк, у якої в даний момент немає обранця. Втім, Решетник зазначив, що Леся нібито занадто скромна для того, щоб самостійно пропонувати свою кандидатуру.

"У нас проект про те, як одна людина намагається побудувати стосунки з іншою, на які вони йдуть поступки, що вони очікують один від одного. У когось склалося, у когось не склалося. Все, як у житті", - розповів Решетник про "Холостячку".

Нагадаємо, "холостячка" Нікітюк у спокусливому "леопарді" зробила пропозицію незнайомцю:"я твій останній шанс".

Як повідомляла Politeka, Решетник не стримався і видав все, що думає про "холостячку" Нікітюк: "Знаючи Лесін характер...".

Також Politeka писала, що Нікітюк вивели з себе питаннями про "Холостячку", телеведуча розкрила карти: "хлопці, я...".