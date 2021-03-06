Український співак, детектив шоу "Маска" Олег Винник ненароком образив Наталію Могилевську

Як передає Politeka.net, інцидент стався на шоу «Маска», де Наталя стала запрошеною зіркою. Співачка ховалася під маскою Махаона. У костюмі вона виконала пісню Алли Пугачової "Нас б'ють, ми літаємо".

Під час виконання пісні детективи традиційно обговорювали, хто може ховатися під маскою. Цього разу їм було складно здогадатися, оскільки костюм був чоловічий і голос теж.

"Це жінка", - прокричала схвильована Оля Полякова.

"Ні, це реально хлопець", - впевнено заявив Винник.

Втім, артист помилився, адже під маскою ховалася Могилевська.

"Друзі, вам вдалося впізнати артистку? Зірковий детектив, поп-діва NK здогадалася, що під цією маскою саме Наталія Могилевська", - підписали відео з виступом автори аккаунта.

У коментарях глядачі стали ділитися своїми враженнями від виступу.

"Я в шоці!", "Ось це поворот", "Ніколи б не здогадалася. Чудове виконання", «Я вгадала ура", "Там жінка. Навіть може Наташа Могилевська», "блін, ну реально Могилевська звучить", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Могилевська стала зоряною маскою, особистість якої відразу ж розкрили.

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