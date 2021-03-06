Відома художня гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танців з зірками" та улюблениця судді шоу Влада Ями, підкорила публіку яскравим виступом

Як передає Politeka.net, на акаунті шоу пародій "Ліпсінк батл" в Instagram з'явилися фото і відео з виступу Різатдінової.

"Отже, на сцену виходить перша учасниця батлу - бронзова Олімпійська призерка з художньої гімнастики Анна Різатдінова! Учасниця пародіює Олю Полякову", - підписали фото автори аккаунта.

Анна з'явилася на сцені в золотій короні і золотистому боді. Біла перука зробила її неймовірно схожою на Полякову. Варто відзначити, що Різатдінова ще дуже вдало пародіювала співачку, копіюючи її поведінку на сцені.

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У коментарях стали залишати відгуки про виступ Анни.

"Ось це схожість!", "Чудово! Може спокійно бути двійником Полякової», «Прекрасно», «Супер», "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Родзинкою номера Анни став той факт, що в кінці пародії на сцену вийшла і сама Полякова. Поруч дівчата виглядали дуже ефектно. Відрізнити їх здалеку було дуже складно.

Додамо, що в «Ліпсінк батл» Анна змагалася з тенісисткою Еліною Світоліною, яка пародіювала Дмитра Монатіка. Перемогла в батлі Світоліна.

Нагадаємо, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" Різатдінова блиснула витонченою фігурою у фітнес залі:"можна загорітися".

А ще Politeka писала, що фаворитка Ями з "Танців з зірками" Різатдінова в золотому боді дала фору Поляковій:"навіть краще оригіналу".

Також Politeka повідомляла, що фаворитка Ями з "Танців з зірками« підбадьорила пікантними танцями в обтягуючих лосинах: "Вас розслаблять...".