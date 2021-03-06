Відомий російський співак Філіп Кіркоров представив публіці свою підопічну Наталію Гордієнко

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію яскравих знімків з заходу, на якому була презентована пісня, з якою Гордієнко поїде на «Євробачення-2021».

Як відомо, Філіпа Кіркорова називають "містером Євробачення", тому що він часто готує до конкурсу учасників з країн СНД. На фото артист тісно притискався до своєї підопічної.

"Я-найбагатша людина. Мої друзі - мій найкращий капітал. Та увага і та підтримка, які отримую при кожній зустрічі, найкраща моя нагорода. Дякую всім, хто зі мною завжди поруч! Був радий бачити кожного на презентації пісні SUGAR by @natalitsa для Євробачення 2021, автором якої я є. Готуємося до поїздки в Роттердам!",- підписав фото Кіркоров.

У коментарях артисту залишили масу позитивних відгуків. Багато хто звернув увагу, що на свято до артиста не прийшла його близька подруга Ольга Бузова.

"А де ж улюблена Бузяндра?", "А Бузова що образилася?", "Захоплююся", "Філіп тільки вірних друзів Вам! І вболіватиму за вашу команду на Євробаченні!", !Ви наймодніший і дуже красивий", "Ну а які ще друзі можуть бути у такого Друга, як ви?", "Який Ви красивий. Удачі Наталії на Eurovision!", "Вперед і тільки вперед", - пишуть користувачі Мережі.

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