Черговий ефір шоу "Маска" завершився розкриттям особистості Рози
Як передає Politeka.net, в Instagram шоу з'явився фінальний епізод, в якому з героїні знімають маску. У костюмі троянди ховалася українська співачка Аліна Гросу.
Після того, як вона розкрила свою особистість, почалося емоційне обговорення однієї з підказок, пов'язаної з Андрієм Данилком. На одному з ефірів Роза заявила, що колись один з детективів пообіцяв їй руку і серце.
"Аліна, я тебе останній раз бачив, коли тобі було 6 років", - розсердився артист.
"Так, і ти мені тоді говорив, що ти одружишся на мені", - парирувала Гросу.
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"Ти говорила: "наречений мій". Боже...", - не стримав емоцій Данилко.
Варто відзначити, що Оля Полякова була права в своїх припущеннях з приводу того, що саме Гросу ховається в костюмі троянди.
"Сьогодні ми дізналися ім'я зірки, яка так талановито втілила на сцені образ тендітної троянди", - підписали відео автори аккаунта.
У коментарях глядачі стали обговорювати розв'язку шоу.
"Це було очевидно після пісні про троянди", "Костюм троянди такий красивий", "Браво", "Молодчинка! Артист", «виступ супер», "крута, дуже крута", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що розведена Гросу сунула своє декольте з пишними трояндами під ніс відомому співакові: "жах. Красива дівчина і...".
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