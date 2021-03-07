На шоу "Маска" розкрили особистість одного з учасників і запрошеного гостя

На проекті продовжують тримати інтригу, хто ж ховається під іншими масками, передає Politeka.net. У мережі активно обговорюють, хто ж може опинитися в костюмах, а також результати попереднього шоу.

Так, під маскою троянди ховалася співачка Аліна Гросу, а запрошеною гостею, яка виступила під маскою Махаона, опинилася Наталія Могилевська.

"Під маскою тендітної героїні ховалася співачка і актриса Аліна Гросу @alina_grosu. Вона згадала Андрію Михайловичу, що колись він обіцяв з нею одружитися! Друзі, пишіть в коментарях ваші припущення, який герой зніме маску вже в наступну суботу? 👇 ",- написали автори поста в офіційній групі шоу.

За вісім годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Жабка, це Сморигін Женя"," Шкода що розкрили Троянду"," Мольфар - це Павло Костіцин, я так думаю", " мені хотілося, щоб троянда ще співала...", "Носорогу пора, а троянду шкода, цікава маска, з крутими аранжуваннями🌹", " Сом....блін, за підказками Боллівуду та індійського кінематографа...це таки Макацарія...", "Під маскою Сонця Надя Дорофєєва 100%","Дракон, це " театр одного актора". Всі зрозуміли, що там Мірзоян, а значить можна "грати"...", "Цокотуха, це Анастасія Приходько", "Сонце, це Тарабарова", "🐲 дракон - Олександр Станкевич", "Сонце Тіна Кароль", - написали користувачі мережі.

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