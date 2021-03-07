Дві шоу-діви українського шоубізу після "скандалу" зустрілися на одній сцені, батл ще попереду

Як передає Politeka.net, на українському телебаченні проходить музичний проєкт "Ліпсінк батл", де знаменитості копіюють інших знаменитостей, в крайньому випуску шоу на сцені зустрілися Оля Полякова і Тіна Кароль. Ситуація сталася з тієї причини, що учасниця проєкту Анна Різатдінова "заспівала" пісню Олі Полякової "Королева ночі".

Гімнастка виклалася на всі сто, і дуже точно скопіювала танець Полякової на сцені "Ліпсинка". Після виступу, коли Анна ще перебувала на сцені, до неї приєдналася Оля Полякова, яка вийшла висловити своє захоплення олімпійській чемпіонці в ролі співачки.

Оля навіть офіційно запропонувала "замінювати на концертах" саму Полякову. Потап, скориставшись моментом, вирішив звернути увагу глядачів, що на одній сцені опинилися Тіна Кароль і Полякова, між якими виник "скандал". Тіна тут же заявила, що "ліпсінк батла" між Поляковою і Кароль не буде.

Оля ж заявила, що для їх з Тіною батла необхідно знімати окреме шоу. Тіна підтримала пропозицію Полякової сміхом і підняла палець вгору, схваливши. "А поки що краще приділити весь ефірний час колегам артистам, щоб насолоджуватися їх талантом", - завершила Полякова.

Нагадаємо, між співачками Олею Поляковою і Тіною Кароль виникла скандальна ситуація, коли Полякова в прямому ефірі назвала Тіну "плакальницею на похоронах". Тіна не стала мовчати, і заявила, що в артистів теж є "дно, яке вони не мають права пробивати".

У той час вийшла нова робота співачки пісня "Скандал", Полякова своєю чергою заявила, що Тіна скористалася моментом, щоб розкрутити свою нову пісню. На що Тіна заявила, що Поляковій не варто переступати "червону лінію моралі".

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