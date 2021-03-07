Відомий телеведучий проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво спокусливо влігся, змусивши покусати губи

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram відомий телеведучий, суддя проекту" Майстер Шеф", подражнив спокусливими кадрами зі свого відпочинку. Роздягнений ресторатор в надувному кріслі покрасувався посеред басейну на тлі прекрасних пейзажів.

Мокрий Ектор в одних тільки плавках ліг посеред Басейну в надувному кріслі, при цьому посміхнувшись своєю чарівною посмішкою. Фанати майстра витекли слинкою, побачивши такого красеня, що плаває на самоті, середовищ такої краси.

Ектору до такої уваги з боку жінок не звикати, шоумен звертається до своїх шанувальників, в пошуках відповіді на питання, що цікавлять його.

В цей раз Ектор задумався, як ефективно відпочити. Він написав:

"Дуже важливо вміти ефективно і класно працювати 👨🍳 з цим у мене ніколи не було проблем! А як щодо вміння відпочивати? Який ваш дієвий спосіб розслаблятися?",- задався питанням знаменитість.

Шанувальники навперебій стали радити красунчику, що зробити, щоб відпочинок був дійсно ефективним. А також підкреслили, що Ектор дуже гарний і спокусливий:

"Красень ❤️😍 💋", "Ой, є сила-силенна способів для розслаблення. Прийняти ванну, випити винця, прогулятися по лісі. Я дуже люблю піч, для мене, коли я печу, я розслабляюся😍", "Гарний", "валятися на ліжку і нічого не робити", "І я хочу до hectora", - зізналися фанати.

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