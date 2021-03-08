Відома голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка прославилася роллю подружки агента "007", здалася в гламурному образі

Як передає Politeka.net, на особистій сторінці в Instagram зірка запостила фото, яке, по всій видимості, призначене для обкладинки глянцю. Адже як відомо, Ольга не тільки успішна актриса, але і модель – своїм обличчям вона прикрашала сотні модних журналів, і користується пошаною у дизайнерів і брендом.

Куриленко розкуто позує сидячи на стільці, одягнена в маленьке чорне плаття з корсетом, яке відмінно обтягнуло її розкішну фігуру і дало насолодиться невеликим, але пружним бюстом актриси.

Волосся зірці зробили розпатланим, а макіяж візажисти виконали в стриманих тонах з акцентом на пухкі губи.

Погляд "подружки Бонда" був сповнений пристрасті і заманливості.

"Доброго ранку", - привітала своїх шанувальників красуня.

Судячи з захоплених коментарів, старання актриси не проходять дарма. Шанувальники просто в захваті від її нової публікації, вони відзначили, що на фото Ольга виглядає дуже гламурно.

"І тобі Доброго ранку, гарної неділі !!!",

"Так гламурно", "Вогонь", - пишуть в мережі

Ми писали, що знаменита актриса українського походження Ольга Куриленко показала селфі, на якому позує з «голим» обличчям.

Так, Ольга вирішила порадувати фанатів простим домашнім Селфі. На знімку 41-річна актриса позує прямо перед камерою крупним планом. Це фото відрізняється від багатьох інших знімків красуні тим, що на ньому вона позує без косметики на обличчі.

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