Український співак Олег Винник навів інтригу з приводу шоу "Голос країни"
Кумир мільйонів бере участь у зйомках різних шоу, пише Politeka.net. Зараз виконавець став тренером на "Голос країни".
Винник навів інтриги про проект, опублікувавши пост в Instagram. На знімку співак постав у чорному костюмі, який відмінно на ньому сидів.
З-під піджака виглядала сорочка зі світлим принтом.
Співак зробив акуратну зачіску, він посміхався, склавши руки разом.
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"Кому дістануться останні місця в моїй команді на @goloskrainy_official - дивіться вже сьогодні", - написав Винник.
За дві години публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.
"Професіоналам і переможцям!❤️🙌 Ви - найкращий!❤ ️ ", "Супер ❤️❤️❤️", " так...тільки перемоги...", "Олег бажаю вам перемоги на шоу❤️❤️❤️", " Перемога вами👏 👏 👏", " подивимося звичайно! Вдалого Вам, Олег, концерту сьогодні і гарного настрою! ❤ ️ ", "Перемога вами👏 👏 👏", " дивлюся із задоволенням, хоча вже з ліжка😂, тому що ефір запізно . 😍 🙌 👏 ", "Бажаю перемоги, ви кращий "," ваша команда точно виграє. Бажаю вам перемоги в Голосі країни❤️❤️❤️❤️❤️ (можна лайк на коментар)?? ", "тільки сильніше дістануться місця, будемо дивитися із задоволенням 😉 а вам, Олег Анатолійович успіхів і бомбастичного концерту в Броварах! 🙌🏻💐💗!",- написали користувачі мережі.
Відзначимо, що це перший досвід тренера в цьому шоу для Олега Винника.
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