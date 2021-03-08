Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в спортивному костюмі перевершила саму себе
Коли мова йде про спорт, то Дженніфер Лопес серед інших зірок немає рівних. Завдяки здоровому способу життя, постійним тренуванням і самовдосконаленню, артистка перетворила своє тіло в досконале, а також те, яким дуже пишається.
У мережі з'явилися кадри з відпочинку Лопес після заняття. Прогулюючись зі склянкою води в руці, їй вдалося здивувати фігурою. Червоний спортивний костюм ідеально підкреслив прес Лопес, а також підкачані сідниці, які вона із задоволенням продемонструвала.
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"Мені не подобається займатися ввечері, коли вже немає сил. Я ходжу на спорт три або чотири рази на тиждень. Коли я в Нью-Йорку, займаюся з Девідом Кіршем. Коли прилітаю в Лос-Анджелес, займаюся з Трейсі Андерсон. Мені подобається чергувати навантаження", - розповідала раніше Лопес в інтерв'ю.
Так, у зірки різні підходи завдяки різним тренерам, вона любить планки, віджимання і бокс, також Лопес робить комплексні вправи з невеликою вагою.
Відзначити, Джей Ло не вперше розбурхує серця фанатів, вона звикла привертати увагу публіки за допомогою своїх стильних нарядів. Артистка зробив знімок на дзеркальній сцені з відображенням неба. Фото вийшло офень Повітряне і атмосферне.
Шанувальники не соромлячись висловили всі свої емоції :" просто ваууу" ," я тебе люблю", "красива моя Джей Ло", " так, королева!", "Чудова!", "Ти сама досконалість!", "Прекрасна Джей Ло!", "Ти чудово виглядаєш!", "Я ніколи не бачив такого прекрасного неба".
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