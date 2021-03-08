Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно презентувала свою нову пісню, вразила образом поруч з Катею Осадчою

Як відомо, в одному зі своїх кліпів, а саме у відео на пісню «Почуття», Каменських з'явилася у весільній білій сукні з глибоким декольте до пупка. У цьому ж вбранні зірка була присутня на зйомках шоу, де пізніше дала спеціальне інтерв'ю.

Під час бесіди з Катериною Осадчою Каменських сама розповіла, навіщо зберігає даний наряд або ж це просто пам'ять для її майбутніх дітей. Також артистка зазначила, як вона з чоловіком дотримується весільної клятви і багато іншого.

У мережі з'явилися пам'ятні кадри з зустрічі двох зірок, які також є близькими друзями і сусідами, адже живуть поруч один з одним під Києвом в приватних будинках. Настя без скромності підкреслила бюст, тоді як Катерина воліла ніжний лавандовий брючний костюм з укороченим піджаком і черговий оригінальною капелюшком.

Також у себе в Instagram співачка опублікувала відео під новий трек» дівчатка рулить", яке вона зняла для молодіжної мережі Тік Ток. Як відомо, Каменських активний користувач цієї соцмережі.

"Яка крута пісня, А Настюша красуня«,» Дорофіївський стиль«," Настя, Ви круто стали себе презентувати. Завдяки вам, я теж стала освоювати Тік Тік", "цукерка, які троянди«,» яка ви красива і худенька«," що за фігня? Доросла дівка, а підлітків розважає", - пишуть користувачі Мережі.

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