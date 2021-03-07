Ошелешив новиною, ну і ну

Відома і неповторна Вєрка Сердючка, яка з 2018 року не з'являлася на сцені, знову в справі

Як повідомляє Politeka.net, Андрій Данилко здивував фанатів, з'явившись в барі Барселони і розмістивши багатообіцяюче фото в ролі Вєрки Сердючки. Новина тут же зацікавила фанатів Вєрки.

Кадр з бару, на якому радіють колеги артиста, Данилко підписав: "Зйомка програми "Орел і Решка" закінчена".

На фото потрапили мама Вєрки Сердючки-Інна Білокінь, співавтор тревел-проєкту Олена Синельникова, продюсер "Орел і Решка" Андрій Лавіта.

У нинішньому році проєкту "Орел і решка" виповнюється 10 років, автори творці шоу вирішили відзначити по-особливому, однією з учасників-ведучих Орла і решки стала відома Вєрка Сердючка.

Фанати не приховали свого захоплення і подиву:

"Ухууууу❤️" - написала Даша Астаф'єва, першою відреагувавши на новину, "Красунчик, удачі і будь щасливий, добра людина", "Цікаво", "Чекаємо!!!!!", "Клас! Це буде бомба!!🔥 ", "Ви кращий!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Найкращий артист у нас !!! Ми вас дуже любимо !!!🔥🔥🔥🔥😍❤️", "Андрій ти чудовий, спасибі за все 🥰 обожнюю😍 😍 😍", "Ого, останнім часом нічого так не чекав, як орел і Решка з вашою участю!))) ", "Один я нічого не зрозумів? Що за програма?", "Вірка, що ти робиш в Барселоні?".

Артисти Позитив (Олексій Завгородній) і Мішель Андраде знялися в програмі "Орел і Решка" і помітно зблизилися. Останнім часом шанувальники стали підозрювати, що Олексій закоханий в Мішель.

Нагадаємо, що Мішель Андраде і Позитив нарешті зізналися, що залишилося за кадром " Орла і Решки"

Як повідомляла Politeka, невідомі фото молодого Андрія Данилка з'явилися в мережі: "Наша Вєрка повернулася"

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