Стильно одягнена Алла Пугачова зі своєю маленькою дочкою Лізою викликала захват у мережі

Як передає знімок з'явився на фан-сторінці Єлизавети Галкіної в Instagram, пише Politeka.net.

На наданому фото Алла Борисівна вбралася в коротку шкіряну спідницю і чорну кофту, образ доповнила стильною кепкою. Не можна не звернути увагу на стрункі ніжки 71-річної співачки, яким позаздрять навіть молоді дівчата

Її 7-річна дочка Ліза була одягнена в яскраво-червону шапку з хутряним помпоном і стильне чорне пальто з блискітками, чобітки і джинси. Виглядала дівчинка, як справжня маленька модниця.

Примадонна взяла за руку дитину і щось їй пояснювала, а ось що саме вона говорила, залишається загадкою.

"Кожна мати повинна пам'ятати, що одного разу її дочка буде слідувати її прикладу, а не її порадою! ❤ ️ 🙏 » ,- йдеться у підписі до фото.

Фолловери вже обговорюють побачене.

"Таку маму мати це подарунок життя, поцілунок Бога. І не треба заздрити. Це щастя яке всі вони заслужили",

"Все правильно. Дочка завжди дивиться на матір. І бере приклад", - висповідаються в мережі.

Раніше ми повідомляли, що дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза підкорила шанувальників радісною посмішкою.

На фото маленька Ліза знята вдома. Дівчинка одягнена в просту чорну футболку, а її волосся, судячи з усього, заплетене в косу. Ліза явно стоїть біля вікна, звідки на неї падає сонячне світло, як-би підсвічуючи волосся юної красуні. Ліза дивиться в камеру і щасливо посміхається.

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