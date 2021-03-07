Знаменита українська співачка Ірина Білик відверто розповіла про інтимне життя зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим

В інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя" артистка розкрила, що вже рік вони з чоловіком живуть на відстані. За словами співачки, це не могло не створити проблем для їх інтимного життя.

"Скажу всій країні-з сексом проблема. По інтернету це неможливо. Тому можете мені не заздрити. Я знову напевно почну співати пісні "Самотня“, "Вона мені сьогодні подзвонила"", - з гумором помітила Білик.

Крім того, в ході інтерв'ю співачка прокоментувала тему пластичних операцій, в любові до яких її часто звинувачують. Білик ясно дала зрозуміти, що не має нічого проти хірургічних або косметичних втручань в свій зовнішній вигляд.

"Мати гроші і щось не зробити - це просто ганьба", - жорстко заявила співачка.

Вона також зізналася, що вже встигла перехворіти коронавірусом. За словами артистки, вона спеціально не стала це розголошувати, щоб ЗМІ не розносили інформацію про її хворобу. Зараз співачка повідомила, що перенесла вірус в легкій формі, чому дуже рада. Білик також додала, що під час хвороби перестала відчувати запахи.

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