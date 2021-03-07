Оля Полякова розхвалила Анну Різатдінову, відому художню гімнастку, зірку "Танців з зірками" і улюбленицю судді шоу Влада Ями, за блискуче виконаний номер "Королеви ночі"

Як повідомляє Politeka.net, відома зірка української естради, Оля Полякова, була в захваті після виступу екс-олімпійської чемпіонки на шоу-проєкті "Ліпсінк батл". Уривки з шоу Полякова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Аня, ти була прекрасна! Дуже схоже! Для мене ти-переможниця!",- написала співачка.

Нагадаємо, що Анна викликала фурор, виступивши та точно скопіювавши руху Полякової з найпопулярнішою піснею знаменитості. Наприкінці виступу Оля з'явилася на сцені, і підтвердила привселюдно, що сама не очікувала таке побачити і запропонувала Анні "замінювати" Полякову на концертах.

Гімнастка дійсно дуже схоже станцювала і виконала номер Полякової. Однак її видають плечі і рельєфні м'язи рук. Хоч це не завадило дівчині з точністю продемонструвати хіт.

Шанувальники підхопили похвали від свого кумира Олі Полякової і стали описувати в коментарях свої власні враження.

Вони описали, що виступ Різатдінової сподобався їм навіть більше ніж оригінальна версія Полякової.

"Яка молодець))", "Поки Потап не сказав: Ой, як схожа! Я думала це Оля🔥", "Оля у тебе конкурентка", "Один в один))))) круто дуже схоже!", "Мені вона теж більше сподобалася ❤️❤️❤️❤️", "можна спокійно в двійники 😂", "Шикарно!!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Так круто, можна сказати так дуже круто, молодець. Ну все одно Вас Оля ні з ким не переплутати, ви найкраща у своїй справі. ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написали захоплені шанувальники.

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