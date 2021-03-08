Внучка легендарної української виконавиці Софії Ротару Соня Євдокименко кокетливо розстебнула гудзики на сорочці, показавши, що не носить ліфчик

19-річна Соня Євдокименко, яка живе і навчається в США, незважаючи на юний вік вже успішна модель завдяки «ангельської» зовнішності», а ще вона б'юті-блогерка, передавати Politeka.net.

У штатах дівчина частенько знімає різні влоги, і ділиться з шанувальниками не тільки замальовками зі свого життя, але і дарує мотивацію і натхнення, а також показує себе в елегантних і спокусливих нарядах. Адже її фігурка дозволяє це.

Так, нещодавно юна красуня виклала в Instagram чорно-білий фотосет, який, по всій видимості, призначений для модного глянцю.

На знімку Соня задумливо попозував сидячи на стільці. На ній надітий чорний костюм класичного крою, що складається з брюк і жакета, під ним видно біла блузка. А ось бюстгальтер дівчина вирішила не надягати. Повністю розстебнуті гудзики, акцентували увагу на грудях моделі, якої на жаль, не видно через темні відтінки одягу.

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У підписі до фото Соня вирішила поміркувати.

"Чим ви дійсно любите займатися?",- запитала вона у своїх фоловерів.

Шанувальники не змусили себе довго чекати і вже відреагували на побачене.

" Писати картини. Малювати"," неймовірна"," красуня"," бізнесвумен", - висловилися в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Соня показала в мережі свого нареченого. Ним виявився 31-річний IT-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle Денис Жаданов. У 2018-му році молода людина потрапила в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

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