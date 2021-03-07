Внучка колишнього президента України Віктора Ющенка показала, як відзначає день народження на розкішному курорті

7 березня Доменіка Ющенко відзначає своє 21-річчя. Причому робить вона це не вдома – а на Мальдівах, куди вирушила відпочивати раніше. Дівчина активно ділиться кадрами з відпочинку на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, в день народження Доменіка поділилася яскравим Селфі, зробленим на тлі моря. Красуня позує в стильному чорному купальнику, капелюшку і окулярах.

"З днем народження мене - 07. 03. Спасибі богу і родині за все!",- підписала знімок Ющенко.

До цього вона публікувала й інші кадри своєї подорожі. Так, дівчина показала, як плавала під водою, спостерігаючи за мешканцями моря, а також ділилася іншими своїми знімками з пляжу, демонструючи фігуру в купальнику.

Мати красуні, Віталіна Ющенко, не могла не привітати дочку.

"Мій маленький і дорослий янголятко! З Днем Народження, Ляля і ще вітаю з двома святами", - написала вона.

Передплатники в Instagram також активно вітають красуню з днем народження в коментарях.

"Вітаю з днем народження! Будь щаслива і нехай збуваються твої мрії", "Демулічка з Днем Народження! Щастя, любові і здійснення мрій!", "З Днем народження Доменіка!!!!!! Всіх Благ, гармонії і Божого благословення від нашого сімейства!",- пишуть люди.

Зазначимо, що раніше цього року Доменіка взяла участь у шоу «Голос країни», проте не пройшла далі сліпих прослуховувань.

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