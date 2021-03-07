Євгену Кошовому та ще парочці його колег явно не пощастило, але гумористи не падають духом
Як передає Politeka.net, 37-річний комік опублікував свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких постав у ліфті разом з Юрієм Ткачем і Юрієм Краповим.
Гумористи опинилися в пастці. Кошовий не розкрив деталі, що саме сталося, але, судячи з усього, ліфт раптово зламався, тому трійці деякий час довелося посидіти в залізній "коробці".
"Друзі, що може бути краще, ніж застрягти перед концертом в ліфті!", - заявив Кошовий, погано сховавши жах за своєю фірмовою посмішкою. Потім актор провів камерою та показав розгублених товаришів.
"З хорошою компанією...", - відгукнувся Ткач.
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"Хороша компанія - тільки ось, косметика Лєнкіна залишилася, і все...",- виголосив Кошовий та засміявся.
Раніше ми розповідали, як Євген налякав користувачів опухлим обличчям на спільному фото з Потапом, з яким він веде новий сезон "Ліги сміху".
Обидва лисі й в стильних чорних костюмах, шоумени вразили не тільки зовнішньою схожістю. Так, Кошовому дісталося - за занадто круглі щоки - в коментарях.
"Кошового, що, бджоли покусали?? 😢"; "Люди в чорному! Вам окулярів не вистачає! 🔥"; "Потап 2.0😂❤️"; "2 зі скриньки, однакових з обличчя"; "50 відтінків лисини💪 😁"; "Кошовому трохи здути обличчя потрібно🙂", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, дружина Кошового з "Квартал 95", що ночувала на вокзалах, розповіла про пережитий кошмар: "ховалася..."
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