Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес приголомшливо виглядає в чорних сукнях

Кілька разів на тиждень 51-річна знаменитість відвідує спортзал ходить на йогу і окремо займається танцями. Заради розкішних форм зірка багато приділяє часу також і догляду за шкірою, над якою працює з косметологом, але запевняє, що справа не в уколах краси.

Дженніфер підкреслює: вона не коліт ботокс і гіалуронку, тому секрет краси полягає нібито в зовсім інших речах.

"Установки дуже важливі. Я молода і вічна. Я кажу собі це кожен день, кілька разів на день. Звучить як нісенітниця, але це не так. Вік-це лише ваші думки", - сказала співачка та інтерв'ю.

Як видно на фото, Це правда працює, адже в чорному вбранні з зухвалими вирізами на бюсті і стегнах важко сказати, що в цьому році зірці виповнюється 52 роки.

"Я не п'ю, не курю і не вживаю кофеїн. Це дійсно руйнує вашу шкіру, коли ви стаєте старше,» - також підкреслювала Лопес.

Вона також опублікувала ще один ролик разом з фото, на яких позувала в сукні з вирізами-трикутниками по всій довжині. Не бентежачись і не приховуючи бюст, Дженніфер знову вдалося підкреслити ефект продовженої молодості. У 51 вона виглядає на 30 – не більше.

"Божеволію від цієї божевільної жінки🔥; вона сяє не гірше справжньої звездф✨; всім би мати таку красу і таку шкіру🖤 😍 збиває з ніг; ти мила; люблю це, ти виглядаєш так приголомшливо, що світишся; люблю тебе😍❤; так прекрасно! 🔥 ; Привіт королева; Топ красуня; Джен всі заздрять, вона крутіше моделей", - відповідають фанати.

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