Мішина і Еллерт стали суперниками в справжньому батлі пародій, глядачі залишилися незадоволені

Як передає Politeka.net, після виступу на "Ліпсінк батлі" Мішиної в ролі Олега Винника і Еллерта в ролі Брітні Спірс, глядачі освистали шоу і авторів, звинувативши в повній деградації. Свою думку шанувальники висловили в Instagram-пабліку каналу "1 + 1".

Автори пабліку вирішили дізнатися, хто на думку передплатників виграв битву пародій Мішина або Еллерт. Однак глядачі висловили повне невдоволення шоу, і заявили, що співати під фанеру, це повна деградація.

"Чий "Ліпсінк" в першій зірковій парі тобі сподобався більше.Ксенія Мішина виконала головний хіт Олега Винника "Вовчиця", а Олександр Еллерт популярний хіт співачки Брітні Спірс "Toxic", - запитали фанати.

Відомо, що батл виграв Олександр, що і підтвердили фанати. Однак багато розкритикували шоу. Назвавши його справжньою деградацією. Глядачам не сподобалося, що ведучі у всіх шоу - однакові. Усюди з'являються одні й ті ж обличчя, ніби в країні немає ні артистів інших, ні взагалі людей:

"Таке враження, що йде постійно одна і та ж програма, в яку входить і Голос, і Маска, тепер ще й Ліпсінг, скрізь одні та ті ж особи, як то нуднувато, складається враження, що більше в країні немає артистів або людей...",

"Очікувала більшого від шоу. Люблю Тіну ну вчора, що з нею було, вона на їжачка села ....",

"Як завжди стільки реклами та помпезний анонс, а дивитись нема що 🤬🤬🤬",

"Це найжахливіше що можна було придумати, співати по фонограму !!! 👎👎👎",

"І правда шоу нема про що, відкривати рот під чиюсь пісню, як то ну зовсім деградація, ми такі пародії в школі робили, але звичайно по бюджету ми дуже програвали😂 мамин одяг і косметика і все зірка готова)))", - висловили своє негативне враження фоловери.

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