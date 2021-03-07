Юна дочка відомої співачки Віри Брежнєвої показала свою природну красу в домашній обстановці

Як повідомляє Politeka.net, 19-річна Соня Кіперман поділилася серією нових знімків на своїй сторінці в Instagram.

На фото дівчина позує вдома біля відкритого вікна. Соня вирішила зробити імпровізовану фотосесію максимально природною і неприкрашеною. Вона позує перед камерою в короткому білому топіку, під який не стала надягати ліфчик.

На обличчі красуні мінімум косметики, а її волосся вільно спадають на плечі. Завдяки цьому Соня може похвалитися своєю природною красою.

Дівчина млосно позує перед камерою, вигинаючи спину.

"Роблю, що захочу", - підписала кадри Соня.

Її передплатники тут же відреагували на новий пост дівчини.

"Так цікава)) вся в родимках", "Боже, чудова", "Ти така красива", "кльова", "навіщо такі пози неприродні? Ти прищі на спині тиснеш?",- пишуть люди.

Відзначимо, що незважаючи на свій юний вік, Соня встигла відбутися як модель і навіть дебютувала як актриса. Вона вчиться в США і періодично навідується в гості до зіркової мами. Красуня активний користувач Instagram, де часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями про своє життя.

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