Юна дочка відомої співачки Віри Брежнєвої показала свою природну красу в домашній обстановці
Як повідомляє Politeka.net, 19-річна Соня Кіперман поділилася серією нових знімків на своїй сторінці в Instagram.
На фото дівчина позує вдома біля відкритого вікна. Соня вирішила зробити імпровізовану фотосесію максимально природною і неприкрашеною. Вона позує перед камерою в короткому білому топіку, під який не стала надягати ліфчик.
На обличчі красуні мінімум косметики, а її волосся вільно спадають на плечі. Завдяки цьому Соня може похвалитися своєю природною красою.
Дівчина млосно позує перед камерою, вигинаючи спину.
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"Роблю, що захочу", - підписала кадри Соня.
Її передплатники тут же відреагували на новий пост дівчини.
"Так цікава)) вся в родимках", "Боже, чудова", "Ти така красива", "кльова", "навіщо такі пози неприродні? Ти прищі на спині тиснеш?",- пишуть люди.
Відзначимо, що незважаючи на свій юний вік, Соня встигла відбутися як модель і навіть дебютувала як актриса. Вона вчиться в США і періодично навідується в гості до зіркової мами. Красуня активний користувач Instagram, де часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями про своє життя.
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