Відома співачка, актриса і шоу-Діва Дженніфер Лопес розсмішила кумедною витівкою в пінистій ванній
Як повідомляла Politeka, відома співачка підкорила мільйони сердець, на своїй Instagram-сторінці часто розміщує шикарні кадри свого творчого і повсякденного життя. Цього разу Джей Ло вирішила потішити фанатів.
Зірка розмістила фото з пінної ванної, занурившись в неї по плечі, Дженніфер намилила голову, виклавши волосся в химерний знак питання. Чарівна посмішка підкорила фанатів, які висловили в колонці коментарів тільки найтепліші почуття.
"Настрій!",- підписала Дженніфер своє фото.
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Вони порівняли свого кумира з божеством, а також розреготалися, від забавної витівки своєї улюблениці. Не обійшлося без зізнань в любові та словах обожнювання.
"Лялечка", "Мила", "Буквально я в душі", "Яка милашка", "Кумедна", "Я люблю тебе", "Чудова ти", "Це я, коли я знаю, що хтось мені бреше, і я знаю правду", - відгукнулися шанувальники.
Відомо, що Дженніфер Лопес постійно працює зі своїм тілом. У багатьох інтерв'ю співачка та актриса, а також бізнесвумен, розповідала, що жодного дня не проводить без тренування. Жінка зізнавалася, що навіть якщо вона цілий день була зайнята і падає з ніг, збирає волю в кулак і йде в зал тренуватися. Спорт допомагає не тільки тримати форму Джей Ло, але і продовжує її молодість. Дивлячись на шоу-діву ніхто не скаже, що цій дівчині 51 рік.
Нещодавно Дженніфер Лопес презентувала босоніжки зі своєї весняної колекції, представивши в "дірявій" сукні на тлі неба.
Вона справжня красуня, яка разом з тим вміє піднести та показати свої достоїнства і сильні сторони.
Нагадаємо, що 51-річна Лопес забула про старість, показуючи форми в" дірявій "сукні:" збиває з ніг"
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