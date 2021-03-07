Дочка відомої співачки Олі Полякової Маша не змогла впоратися з хвилюванням, і відповіла відомому блогеру невпопад

Як передає Politeka.net, Маша Полякова у своєму сторіс Instagram розмістила кумедне відео, в якому осоромилася, не впоравшись з хвилюванням і відповівши невпопад на просте запитання. дівчина давала "інтерв'ю" юному блогеру Дена Євтухову.

Молоді люди перебували в тороговому центрі. Хлопець був одягнений в рожеве Худі і чорну куртку, а на Маші була коротенька спідниця - шотландка і "шкільний" светр.

"Якого кольору лід?"- запитав Даня, - "білого", - відповіла Маша. - "Що п'є корова?",- поставив наступне питання Даня. - "Молоко!",- відповіла дівчина.

В цей час зазвучала пісня мами дівчини "Лід зрушився, коли ти до мене доторкнувся..." Даня задоволено заусміхався. А Маша, зрозумівши, що стався конфуз, відкрила рот, як би видаючи звук "Аааа".

Кумедний ролик точно сподобався фанатам дівчини, яких у юної 16-річної леді вже налічується понад 174 тисячі, проте висловити своє захоплення ніхто не зміг публічно, адже в сторіс немає можливості залишити коментар. Однак можна подивитися відео, яке нам вдалося зберегти для читачів.

Відомо, що Маша Полякова зовсім недавно відзначила свій 16 рік народження. Дівчина зовсім доросла, і тепер планує будувати свою музичну кар'єру, подібно маминої.

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової засвітилася з відомим блогером і невдало заспівала мамин хіт: "знущається..."

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