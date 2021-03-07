Українці здогадалися, хто ховається в образі Дракона на популярному шоу "Маска"

Особистості учасників популярної програми залишаються загадками не тільки для зіркових детективів, але і для всіх глядачів. Одним з улюбленців українців на шоу став ефектний Дракон, який поки не зняв з себе маску.

Виступ Дракона з'явився на сторінці каналу «Україна» в Instagram, повідомляє Politeka.net.

"У сьомому випуску гіпершоу МАСКА мужній Дракон виконав чуттєвий хіт Тіни Кароль "Не дощ". Він в черговий раз вразив зіркових детективів силою голосу і неймовірним виконанням композиції, однак це не врятувало його від номінації", - йдеться в підписі до відео.

Українцям запропонували вгадати, хто ж ховається під маскою Дракона. При цьому, більшість сходяться на думці, що це відомий співак Арсен Мірзоян.

"100% Арсен Мірзоян", "це Арсен Мірзоян", - пишуть в коментарях.

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