Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про підготовку до пологів і несподівано відреагувала на грубе зауваження читачів
Як відомо, 26-річна Катерина Репяхова чекає дитину від свого чоловіка, 55-річного українського співака Віктора Павлика. Пара вирішила заздалегідь підготуватися до пологів і вже вибрала пологовий будинок в Києві, де і з'явиться на світ їхня дитина.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Репяхова розповіла, що цей пологовий будинок знаходиться в 15 хвилинах їзди від їхнього будинку.
"Мама зможе швидко приїжджати або чоловік мотатися додому", - розповіла дружина співака.
Вона додала, що пологовий будинок зовсім новий і в ньому дуже затишна атмосфера. Крім того, в ньому діє система «все включено».
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Репяхова також поділилася фотографією, на якій вони з чоловіком позують на диванчику в пологовому будинку.
Варто відзначити, що не всі передплатники жінки ставляться з розумінням до її вибору супутника життя. Люди регулярно звертають увагу на велику різницю у віці партнерів.
Так, в коментарях під постом хтось написав:
"Це ваш батько?".
Репяхова не стала мовчати і саркастично відповіла на цей коментар одним словом: «Дідусь». Пізніше вона додала, що це питання серед її улюблених.
"спасибі) звичайно) це питання одне з моїх улюблених)) мені навпаки подобається, що ми не такі, як всі", - написала дружина Павлика.
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