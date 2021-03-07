Відомий український продюсер і чоловік Насті Каменських Потап показав, як проходили його спільні зйомки зі співачкою Надею Дорофєєвою

Як передає Politeka.net, артист поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах артисти відображені на знімальному майданчику нового українського шоу «Ліпсінк батл». Потап в білому піджаку стоїть з телефоном в руці і програє на ньому голосове повідомлення. До нього зворушливо притулилася Дорофєєва в чорній шкіряній куртці, яка уважно дивиться в екран телефону. В кінці відео співачка починає сміятися.

"Знімаємо Ліпсінк батл. Дивилися? Як вам?", - підписав кадри Потап.

Його шанувальники тут же почали коментувати публікацію.

"Звичайно, ви з Тіною любов", "милі", "дуже круто", "вогонь", "чесно, мені ніяк. Повна фігня. Не зачепило", - пишуть люди.

Відзначимо, що Потап був продюсером групи «Время и стекло», солісткою якої до минулого року була Надя Дорофєєва. У 2020 році дует оголосив про розпад і тепер Надя активно веде сольну кар'єру.

Раніше ми писали, що Потап звернувся до читачів свого блогу з черговою порцією мудрих цитат, заявивши, що людина це не цар природи і не імператор, а учень.

Нагадаємо, Кароль з Потапом оскандалилися відвертою витівкою, нове відео розгнівало українців: "Тіні все мало...".

Як повідомляла Politeka, втомлений Потап здивував, несподівано з'явившись в новому образі: "Як багато волосся...".

Також Politeka писала, що Потап здивував новою порцією моралей, прокинулися батьківські почуття: "Уті, який малюк".