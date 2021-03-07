Всесвітньо відома супермодель Алла Костромічова розбурхала соковитими кадрами

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка шоу "Супер топ-модель по-українськи" опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала свій екстремальний відпочинок на Карибах.

Так, модель в коротких джинсових шортиках і жовтому топі підкорила вершину гори. На цих знімках прекрасно все: і запаморочливий пейзаж, і її стрункі "нескінченні" ніжки.

Алла позбавила дару мови: і поки користувачі хапаються за серце, дивлячись на таку красу, дівчина, судячи з усього, досить безстрашно й розкуто відчуває себе на висоті "104 поверхів".

"Ми сидимо на хмарах, а внизу біжить річка... Гори - це любов! Наскільки високо ми забралися на останньому фото", - підписала знімки зірка.

Публіка кинулася коментувати побачене:

"Ноги 💔🤤"

"Краса! Як важливо відчувати і насолоджуватися в моменті! Адже ми творимо ту реальність, яка відображає наш внутрішній стан"

"3 взагалі вогонь 🔥"

"😍 😍вау"

"красуня🥰"

"Це кайф 🔥 🔥 🔥 "

"А ноги які!!!.....🤤🤤🤤"

"❤️ Краса!"

Раніше ми розповідали, Костромічова похвалилася бездоганною фігурою, позуючи поруч з дошкою для серфінгу. На ній був білосніжний обтягуючий комбінзон.

"Поки що я набагато краще виглядаю з дошкою, ніж на дошці 😂", - із сарказом підписала знімки модель.

"Жінка-мрія!"; "скоро і на дошці так само будеш виглядати 😍";

"Ви прекрасні завжди", - відреагували її шанувальники.

Нагадаємо, Алла Костромічова показала чудові ноги.

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