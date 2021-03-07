Всесвітньо відома супермодель Алла Костромічова розбурхала соковитими кадрами
Як передає Politeka.net, 34-річна зірка шоу "Супер топ-модель по-українськи" опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала свій екстремальний відпочинок на Карибах.
Так, модель в коротких джинсових шортиках і жовтому топі підкорила вершину гори. На цих знімках прекрасно все: і запаморочливий пейзаж, і її стрункі "нескінченні" ніжки.
Алла позбавила дару мови: і поки користувачі хапаються за серце, дивлячись на таку красу, дівчина, судячи з усього, досить безстрашно й розкуто відчуває себе на висоті "104 поверхів".
"Ми сидимо на хмарах, а внизу біжить річка... Гори - це любов! Наскільки високо ми забралися на останньому фото", - підписала знімки зірка.
Ані Лорак прийшла до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, світиться від щастя: "Серце у неї золоте"
Захмеліла блондинка з "Жіночого кварталу" побешкетувала, приспустивши бретельки сукні: "Суперова"
Розпалена Злата Огневич ледь втримала свої принади в декольте до пупка: "Чорт візьми..."
Страшна аварія на українській трасі: людей вирізують з розбитих вщент авто, кадри з місця трагедії
Олега Винника застала зненацька "позашлюбна" дочка, несподівані кадри: "Це хто?"
Публіка кинулася коментувати побачене:
"Ноги 💔🤤"
"Краса! Як важливо відчувати і насолоджуватися в моменті! Адже ми творимо ту реальність, яка відображає наш внутрішній стан"
"3 взагалі вогонь 🔥"
"😍 😍вау"
"красуня🥰"
"Це кайф 🔥 🔥 🔥 "
"А ноги які!!!.....🤤🤤🤤"
"❤️ Краса!"
Раніше ми розповідали, Костромічова похвалилася бездоганною фігурою, позуючи поруч з дошкою для серфінгу. На ній був білосніжний обтягуючий комбінзон.
"Поки що я набагато краще виглядаю з дошкою, ніж на дошці 😂", - із сарказом підписала знімки модель.
"Жінка-мрія!"; "скоро і на дошці так само будеш виглядати 😍";
"Ви прекрасні завжди", - відреагували її шанувальники.
Нагадаємо, Алла Костромічова показала чудові ноги.
Також Politeka писала, мокра Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" показала солодкі місця крупним планом: "Красотища і тут, і там»