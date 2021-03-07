Підопічна Дмитра Монатіка Ліда Лі змусила чоловіків прискорено дихати, показавши кілька кадрів "спокуси"

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала уривок відео, в якому позувала в одному піджаку на підлозі. Образ доповнили витончені босоніжки з сріблястих ниточок.

"Це танець передбачення, спокушання, бажання і пристрасті ...",- прокоментувала безсоромна красуня, в той час, як камера ковзала по її витонченим ніжкам, прорвавшись до декольте на піджаку, і оголеному плечу...

Ліда Лі презентувала свою нову роботу "зрозумій" кілька днів тому. Вона розмістила кілька тікток-відео на адресу підтримки до пісні та кліпу, в якому дівчина танцює пристрасну самбу.

Дівчина одягла топ тілесного кольору і темну спідницю в підлогу з розрізом до пупка. Ліда Лі ефектно станцювала біля стільця, створюючи спокусливий образ.

Ірина Монатік прокоментувала відео першої: "🔥 🔥 🔥 🔥 знаковий день все ближче...🔥 🔥 🔥 🔥 ", її підтримали інші шанувальники співачки. "як же дочекатися🤭 😍", "ох, як ми чекаємо 🥰♥️♥️♥️", "Жарко, жарко стає💥💥💥💥💥💥", "❤️❤️❤️", "Любов означає вас) ❤️❤️❤️", "Ну коли ж 😭 не можу вже чекати 😢🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ох, Ліда....🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Муза", "Лидаааа🔥🔥🔥🔥".

Нагадаємо, що підопічна Монатіка з безсоромним розрізом до пояса здивувала, ефектно виставивши ніжку: "граціозно…"

Як повідомляла Politeka, підопічна Монатіка влаштувала спеку в зухвалому вбранні, показавши, що потрібно для справжнього танго: "Дайте пристрасті!"

Також Politeka писала, що підопічна Монатіка на шпильках і в боді дала спеку, хвацько змахнувши ніжкою: "Ах, ця Ліда..."