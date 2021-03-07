Відомий російський співак Сергій Лазарєв показав, як розслабляється на вихідних в стильному образі

Артист, якому шанувальники приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився новим яскравим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку співак позує на тлі курортного міста і мальовничих гір. Для суботньої прогулянки Лазарєв вибрав зручний і в той же час стильний наряд. На ньому модні штани в клітку, тонкий кремовий светр і легка бежева куртка. Доповнили образ зірки стильні окуляри.

Лазарєв впевнено стоїть, спершись на перила моста і засунувши руки в кишені. Співак задумливо дивиться кудись убік.

"Роза Хутір. Прогулявся, подихав гірським повітрям... прекраааасно!!! Всім хороших вихідних!",- написав Лазарєв.

Його шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Занадто красиво", "Стиляга", "топовий лук", "Нереально красивий", "Класні штани! Де такі купив?", "Красивий такий", "відпочинь, заслужив. Нових творчих вершин тобі і твоєму колективу", "вам дуже личить цей одяг! Ви прекрасний!", "Сергій, а можна поцікавитися, що це за плюшеве диво?) Ще в кліпі дуже сподобався цей предмет одягу", - пишуть люди в коментарях.

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