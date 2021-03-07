Відома модель, сестра Кім Кардашьян, Кендалл Дженнер, постала в новому шкіряному вбранні, кілька гарячих фото розбурхали шанувальників дівчини

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала кілька кадрів з нової фотосесії в шкіряних штанях і піджаку нарозхрист. Перше фото більш ніж стримане-Кендалл позувала сидячи на краєчку стільця, а її вірний пес з жадібністю дивився на свою господиню.

Друге фото, більш відверте. Дівчина відчинила піджак і показала чорний топ, що прикриває пишності моделі.

А на третьому фото дівчина повернулася до фотографа спиною , і дозволила собаці підійти, погладила її під мордочкою.

Фото дуже сподобалися шанувальникам моделі. Вони засипали свою улюблену модель словами обожнювання, сердечками, і емодзі.

"Почекавши. Що?!? Ти взагалі реальна?", "Гаряча!", "Красива Кендалл", " щаслива жінка!", "Яка прекрасна", "Твоя посмішка прекрасна", - написали фанати.

Нещодавно Кендалл показала пікантний образ для Версаче. У кадрі Кендалл позувала в білій сукні з малюнками морських зірок і квітів. В руках Дженнер тримала стильний клатч, а мокре волосся залишила розпущеним. Красуня доповнила образ стильними прикрасами, а сукні дозволила трохи бути задертим, щоб знімок вийшов трохи пікантніше.

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