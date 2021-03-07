Популярна українська співачка Даша Астаф'єва продемонструвала фігуру у відвертій білизні
Ефектна красуня поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
У пості співачка зізналася, що хоча на її сторінці не так багато передплатників, як У інших зірок, вона рада всім їм.
"Я радію, що ви такі класні, справжні і головне, мої! З багатьма ми можемо говорити в ЛЗ, ділитися, обговорювати загальні гострі теми і підтримувати один одного. Я несу відповідальність за всі ваші історії та визнання... і часом думаю, якщо б їх було більше, мені було б складніше", - написала Астаф'єва.
Свій пост вона супроводила кадрами з нової спекотної фотосесії. На них красуня позує в спокусливій білизні "хижого" забарвлення під леопарда. Комплект ідеально підкреслив фігуру Астаф'євої, яка славиться своїми пишними формами.
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Екстравагантний образ співачки доповнили незвичайні високі рукавички з золотистого матеріалу, а також Чорна вуаль на голові. З червоною помадою на губах Даша виглядає як справжня фатальна жінка.
Шанувальники співачки тут же почали коментувати її пост.
"Ви приголомшлива" « "Ух І ах"," як зазвичай, задивилася на фото, і тільки потім прочитала пост», «совісті нуль», «Хороша», «дуже красиво і незвично))) і правда бонжур!",- пишуть люди.
Нагадаємо, що соковита Астаф'єва відчинила плащик, засвітивши дещо цікаве:»закохана в...".
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва показала свою розкіш у величезному декольте:"піднімає не тільки настрій".
Також Politeka писала, що напівроздягнена Астаф'єва підняла градус соковитими вигинами і сміливими позами: "Краса у плоті!".