Відома українська співачка Міка Ньютон, яка перехворіла на онкологічне захворювання, показала з якою пишністю зустріла свій 35 день народження

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Міка розмістила неймовірної краси кадри, зізнавшись, що вирішила відзначити день народження в тому місці, де відбулося весілля зірки (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Неймовірно красиве казкове місце постало перед шанувальниками. Це місце називається Курортний готель The Mission Inn Hotel & Spa. Відомо, що співачка живе у США.

День народження у співачки відбулося 5 березня. Дівчина написала в сторіс, що свій день народження вирішила відзначити в курортному готелі, де проходила її весільна церемонія.

Міка показала шанувальникам чудове місце неймовірно красивої архітектури, все занурене в квіти, неймовірно красиво і повітряно, немов чарівний замок.

Також Міка показала вбрання, в якому святкувала своє свято. Красиве, розшите паєтками плаття, ніби квітковий букет, підкреслило настрій красуні.

"Мені 35! Всім спасибі за привітання з Днем Народження! Я відчуваю себе щасливою ❤️ Одна щаслива дівчинка! ❤ ️ ",- написала Міка в блозі, розмістивши кілька чарівних фото в блозі.

Дівчині написали безліч привітань і найпрекрасніших побажань.

Кадри казкового готелю, ми змогли зберегти для наших читачів:

Нагадаємо, Міка Ньютон вилікувала рак яєчників, який міг позбавити її можливості стати мамою. Після тривалого лікування можливість мати дітей у співачки стала реальністю.

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