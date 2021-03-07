Відома модель і дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі показала томний образ в ліжку

23-річна французька красуня, яка кілька років тому вийшла заміж за 54-річного актора, поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.

Модель вирішила показати, як виглядає вдома без гламурних нарядів і яскравого макіяжу. Так, на Селфі вона невимушено розкинулася на ліжку. Красуня прилягла відпочити в короткому чорному платтячку, більше схожому на пеньюар.

Кунаки не соромиться показувати себе без макіяжу. Новий знімок не став винятком: на ньому модель продемонструвала свою природну красу без косметики. Така невимушеність-явно головна зброя дівчини.

"Майже понеділок", - підписала знімок Тіна.

Її шанувальники прийшли в захват від цього фото.

"Красуня", "ідеальна", "Богиня", "завжди така розкішна! У тебе бувають дні,коли ти виглядаєш не дуже?", "Чудова", "гладке обличчя", "моя королева", "красиве природне обличчя", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Тіна вирішила показати на весь світ архівні фото своєї мами Наді Кунакі, яка є тещею Касселя. Тепер зрозуміло, в кого пішла дівчина своїми зовнішніми даними, адже її мама та ще красуня.

На знімках Надя ще зовсім молода, вона кокетливо позує на камеру, осяваючи своєю посмішкою.

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