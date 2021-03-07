Молода українська співачка актриса Анна Трінчер показала, як робить собі блискучий макіяж

19-річна красуня, яка вже встигла запам'ятатися українцям участю в шоу "Голос країни" і своїми ролями в серіалі "Школа", а також фільмі "Скажене весілля 3", поділилася новими кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Анна вирішила показати, як фарбується «на вихід». На кадрах юна красуня сидить перед дзеркалом і старанно «наводить красу». Дівчина виконує всі етапи макіяжу самостійно і в кінці демонструє результат.

Варто відзначити, що образ знаменитості вийшов досить яскравим, адже вона використовувала багато блискучих засобів. А головним акцентом макіяжу стали великі блискітки, які Трінчер щедро нанесла на область скул.

"Ви знаєте, що я просто фанатик косметичних продуктів, у мене її дуже багато... У мене часто заходи, виступи і зйомки, на які я фарбуюся сама - мені дійсно потрібно добре в ній розбиратися і вміти фарбуватися!", _ написала актриса.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Вогонь", "Краща", "Кайф", "Вау, блін, викладай ще такі відео. Ні, ну правда дуже класно, так ніжно ти це робиш", "на відео залипла, так цікаво дивитися як робиш макіяж", "Ваууу! Дуже гарний макіяж вийшов! Анюта, ти молодець!",- пишуть люди.

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