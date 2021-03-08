В авіакатастрофі загинув відомий олігарх і політик

Як передає Politeka.net, про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у Twitter.

Про загибель мільярдера Олів'є Дассо стало відомо 7 березня.

"За життя він не переставав служити нашій країні і цінувати її активи. Його раптова смерть - велика втрата. Думки про сім'ю і близьких", - написав французький лідер в соцмережах.

За попередніми даними, аварія вертольота сталася в неділю, на північному заході Франції. Крім французького мільярдера Олів'є Дассо на борту був пілот. Вони обидва загинули.

Дассо було 69 років. Він був онуком французького авіаінжинера і засновника сімейної корпорації Dassault Aviation, яка займається авіапромисловістю.

Також варто зазначити, що Дассо був професійним пілотом, йому належить кілька світових рекордів швидкості.

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