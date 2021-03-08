Принц Гаррі і Меган Маркл дали перше докладне інтерв'ю після відмови від виконання офіційних обов'язків, в якому торкнулися багато гострих питань

Так, американській телеведучій Опрі Вінфрі пара повідомила, що одружилися вони за три дні до офіційної церемонії.

"Ніхто цього не знає. Ми подзвонили архієпископу і просто сказали йому: "Дивіться, ось це — спектакль для всього світу. Але ми хочемо укласти союз між нами і для нас"», - заявила Маркл.

За її словами, приватна церемонія без членів сім'ї та інших гостей пройшла на задньому дворі їхнього будинку в присутності архієпископа Кентерберійського.

Гаррі також розповів про труднощі королівського життя. За його словами, до зустрічі з Меган він відчував себе, як у пастці. При цьому він усвідомлює, що в такому ж становищі опинилися його батько Чарльз і старший брат Вільям.

"Я не бачив виходу. Я був у пастці, але не знав, що потрапив у пастку. Потрапив у пастку всередині системи, як і вся інша моя сім'я. Мій батько і мій брат опинилися в пастці. Вони не можуть піти, і я дуже їм співчуваю у зв'язку з цим», — сказав принц.

Гаррі заявив, що вони з дружиною виїхали з Британії через вороже налаштовані ЗМІ, але також і через «нерозуміння і відсутність підтримки» з боку його сім'ї.

За словами Меган, після того, як вона стала членом Королівської сім'ї, вона відчувала себе самотньою, і була змушена зберігати мовчання.

Меган підкреслила, що королева завжди дуже тепло ставилася до неї, і під час першого виходу до преси навіть запропонувала Меган розділити з нею ковдру.

Меган також розповіла, що поки вона була членом Королівської сім'ї, її "постійно" відвідували думки про самогубство.

"Це були дуже ясні, справжні і дуже страшні думки. Мене не можна було залишати на самоті", - сказала вона.

За її словами, вона звернулася до кількох високопоставлених співробітників королівського двору, просячи про допомогу або про можливість потрапити в лікарню. Але їй було сказано, що подібний крок викличе погану реакцію. Після цього вона звернулася до однієї з кращих подруг принцеси Діани, але думки про самогубство продовжували її відвідувати.

Меган також повідала, що відчувала, що знаходиться в полоні, після того, як її водійське посвідчення, паспорт і банківські карти були у неї відібрані відразу ж після весільної церемонії.

Дружина принца Гаррі розповіла, що коли була вагітна сином, їй повідомили, що їй повідомили, що йому не буде покладено титул принца, тому він не отримає охорону, як інші члени королівської сім'ї.

"У них немає права це забирати. Коли я була вагітна, вони сказали, що хочуть поміняти традиції для Арчі. Цікаво, чому? Але сама думка про те, що наш син не буде в безпеці, і думка, що перший небілий член цієї сім'ї не отримає той же титул, що інші онуки... а були ще побоювання і розмови про те, наскільки темною буде його шкіра після народження", - розповіла Меган.

Принц Гаррі в свою чергу визнав, що відносини з батьком у нього зараз напружені, і над цим доведеться «багато працювати». Після того, як Гаррі і Меган поїхали, Чарльз перестав розмовляти з молодшим сином і не відповідав на його дзвінки. Гаррі зазначив, що хоче налагодити відносини і нагадав, що сам Чарльз свого часу пережив багато болю.

Про відносини з братом Гаррі сказав: "я дуже люблю Вільяма. Він мій брат. Ми разом пройшли крізь пекло. Але ми слідуємо різними шляхами"» На питання, які їхні стосунки на даний момент, він відповів:»час все лікує, я сподіваюся".

Гаррі також зізнався, що на початку 2020 року королівська сім'я припинила його фінансувати. І він з дружиною і сином був змушений жити на гроші, які залишила йому у спадок Принцеса Діана. Тому їм довелося укласти угоди з Netflix і Spotify. Інакше вони просто не змогли б вижити.

Гаррі також сказав, що не відчуває жодних жалю. "Я дійсно пишаюся нами. Пишаюся моєю дружиною. Вона благополучно народила Арчі в той час, коли навколо були жорстокість і злість. Кожен день я згадую своє життя в Лондоні, і як вона плакала, годуючи Арчі грудьми. Ми зробили те, що повинні були зробити», — заявив герцог Сассекський.

А ось у Меган знайшлося "один жаль".

"Я шкодую про те, що повірила їм, ніби мене захистять. Я шкодую, що вірила в це, тому що, якщо б я дійсно розуміла, що цього не відбувається, то могла б зробити більше. Але я, за їхнім задумом, не повинна була цього бачити. Не повинна була знати", - сказала вона.

Також в інтерв'ю принц Гаррі розкрив стать їхньої другої дитини, підтвердивши чутки про те, що це буде дівчинка. І заявив, що вони більше не хочуть заводити дітей — двох якраз достатньо. "Хлопчик, а потім дівчинка-чого ще бажати?",- сказав він. Малятко з'явиться на світ влітку.

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