Дівчина з Черкас змусила обернутися два крісла суддів "Голосу"

Як передає Politeka.net, в останньому ефірі "сліпих прослуховувань" проекту сталося несподіване (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Катерині Субботовій 26 років, вона родом з Черкас. І, як виявилося, виконавиця знайома з Надею Дорофєєвою ще з 10 річного віку.



Вони неодноразово зустрічалися в різних містах України на вокальних конкурсах, але найбільше дівчина запам'яталася виступом на "Х-факторі".

На "Голосі" Катерина виконала хіт групи The HARDKISS — "Гора", змусивши натиснути на червону кнопку не тільки Дорофєєву, а й Олега Винника.

"Багато років тому, на" чорноморських іграх", Надя мені сказала:"Коли я стану відомою — я тобі допоможу". Але з часом ми трохи загубилися. Я розумію, що вона дуже зайнята людина і може навіть не пам'ятає, що тоді мені сказала. Мені просто хочеться зустрітися з нею, обійнятися. У мене є надія, що вона дізнається мій голос", - розповіла перед виступом дівчина.

Її номер зворушив Надю Дорофєєву. Зіркова суддя зізналася, що Катерина на своїх виступах була для неї прикладом.

"Була дурна, але тепер кажу. Ти така чиста ти така красива, світла співачка. Я відчуваю, що ти будеш зіркою. Я мріяла б з тобою попрацювати", - зворушливо звернулася Дорофєєва до подруги дитинства.

Попри вмовляння Олега Винника, Катя все-таки вибрала собі тренером Надю.

Українці в мережі були приємно здивовані виступом дівчини, і не скупилися на льотні відгуки про її голос. Не обійшлося і без злостивців.

"Дуже красиво заспівала, молодець. Любимо і поважаємо таких", "то подруги, то зірки, то знайомі, то родичі", "Голосу не вистачає, виє-виє. Якби не подружка Дорофєєвої, то ніхто б не розвернувся", "Перша, хто зворушила у випуску", - писали в коментарях під відео.

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